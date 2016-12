Polizei warnt: Hundehasser legt bei Obernau gefährliche Köder aus

Unfallflucht nachträglich geklärt

Die ersten Ermittlungen wurden von einem Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste der Polizei Aschaffenburg übernommen. Am gestrigen Donnerstag um 16:20 Uhr erhielt der Sachbearbeiter erneut Mitteilung, dass wieder Köder ausgelegt worden waren. Die Überprüfung ergab, dass tatsächlich am Anfang des Radweges bei der Jahnstraße, verteilt auf eine Länge von cirka 40 Meter vier Weißwürste, acht kleine Fleischstücke und geschnittene Brotreste mit Gewürzen ausgelegt worden waren. Allerdings konnte in diesen Lebensmitteln keine gefährlichen Fremdkörper sichergestellt werden. Dennoch erfolgte eine polizeiliche Beweisaufnahme. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet deshalb Hundebesitzer um Aufmerksamkeit bei ihren täglichen Ausgängen und Mitteilung über verdächtige Wahrnehmung unter der Telefonnummer 06021/857-2230 (Im Anhang finden Sie Lichtbilder, welche die ausgelegten Lebensmittel zeigen, gerne können Sie die Bilder mit dem Hinweis: Quelle Polizei Aschaffenburg verwenden)

Am Donnerstag um 17:30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie ein schwarzer Pkw VW in der Schönbornstraße gegen einen geparkten BMW stieß. Das verursachende Fahrzeug blieb kurz stehen und wurde dann zügig weitergefahren. Am BMW entstand ein Schaden von 700 Euro. Ein aufmerksamer Beobachter hatte dem Geschädigten einen entsprechenden Hinweis hinterlassen. Dadurch war es der Polizei aus einem benachbarten hessischen Bereich im Rahmen der Amtshilfe möglich, die Verursacherin, eine 28-jährige Frau zu ermitteln und der Unfallflucht zu überführen. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Handy geklaut

In der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:20 Uhr wurde am Donnerstag einer 19-Jährigen in der Aschaffenburger City-Galerie ihr Mobiltelefon aus der Handtasche von unbekanntem Täter geklaut. Der Wert wird mit 400 Euro angegeben.

Fahrraddiebstahl

Am Dämmer Tor verschwand in der Zeit von Dienstag, 10 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr ein lila-silberfarbenes Fahrrad der Marke Winora im Zeitwert von 200 Euro. Das Rad war mit einem Spiralschloss um den Hinterreifen verschlossen am Treppenaufgang abgestellt.

Ladendiebstahl

Am Donnerstag um 17:30 Uhr konnte der Detektiv eines Elektronikmarktes in der City-Galerie, Goldbacher Straße, einen 53-Jährigen dabei beobachten, wie dieser einen USB-Stick und einen Kopfhörer aus der Auslage nahm, entpackte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der Schaden beträgt gut 50 Euro.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht

Hösbach. Am Donnerstag um 12:10 Uhr parkte eine 54-Jährige ihren Pkw BMW auf einem Parkplatz in der Siemensstraße. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkam, konnte sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer an der rechten Seite einen Streifschaden verursacht hatte. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro.

Glätteunfall

Dammbach. Am Donnerstagabend um 20 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw Citroen die Staatsstraße 2317 von Rohrbrunn kommend in Richtung Dammbach. Am Ende einer Linkskurve geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte alleinbeteiligt mit ihrem Auto ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw kippte anschließend auf die rechte Seite um. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dammbach beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Unfallflucht

Großostheim-Wenigumstadt. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:15 Uhr wurden auf einem Parkplatz Im Holzloch ein schwarzer Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, angefahren. Es entstand ein oberflächlicher Streifschaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens – die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruch in Metzgerei

Mainaschaff. In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür des Verkaufsraumes zu einer Metzgerei in der Hauptstraße aufzuhebeln. Sie scheiterten, hinterließen jedoch einen Sachschaden von cirka 500 Euro.

