Auffahrunfall in Sailauf: Frau verletzt

Unfallflucht

Am Mittwoch um 14:45 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw Daimler den Kreisverkehr an den Weiberhöfen und wollte in Richtung Laufach ausfahren. Aufgrund der Verkehrslage musste sie ihr Fahrzeug abbremsen, weil ein vorausfahrender Pkw nach links in einen Feldweg abbog. Dies übersah der 61-jährige Citroen-Fahrer, der dem Mercedes folgte und fuhr mit seinem Auto auf. Hierbei wurde die Daimler-Fahrerin leicht verletzt, sie verspürte starke Kopfschmerzen. Gesamtschaden 3.500 Euro.

Auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Aschaffstraße wurde am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, ein Ford Kuga leicht beschädigt. Die Fahrerin eines BMW schlug beim Einsteigen in ihr Fahrzeug die Beifahrertüre gegen den Ford und entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Vorfahrtsunfall

Am Mittwoch um 15:15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki den Magnolienweg in Richtung Aspenweg. An der dortigen Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“. Rechtsseitig stauten sich mehrere Fahrzeug im Aspenweg in Richtung Großostheimer Straße zurück, so dass für den Mann die Sicht in dieser Richtung eingeschränkt war. Trotzdem fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei einen Pkw Renault, der sich aus Richtung Großostheimer Straße her annäherte. Es kam zur Kollision der beiden Autos, wobei ein Gesamtschaden von cirka 4.000 Euro entstand.

Unfallflucht

In der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Dienstag, 16:30 Uhr wurde im Hasenhägweg die linke Front eines geparkten Toyotas von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher hinterließ einen Fremdschaden von 500 Euro, um den er sich nicht kümmerte.

Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, um 23:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 48-jährigen Fahrer eines Pkw Opel im Roßmarkt. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die angeordnete Blutentnahme wurde von einem Arzt auf der Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt.

Betäubungsmittelverstoß

Bei der Kontrolle von zwei 18 und 19 Jahre alten Männern in einem Parkhaus in der Seidelstraße, konnten die Ordnungshüter starken Marihuanageruch wahrnehmen. Eine weitere Nachschau förderte einen abgerauchten Joint und eine geringe Menge Marihuana zu Tage. Die Heranwachsenden räumten den Konsum des Rauschgiftes ein.

Sachbeschädigung

Um die Mitternachtszeit, zwischen Mittwoch und Donnerstag, wurden von einer Polizeistreife in der Goldbacher Straße zwei abgetretene Mülleimer, zwei Plakate mit Werbung einer politischen Partei und ein Plakathalter zerstört aufgefunden. Der angerichtete Schaden schlägt mit etwa 100 Euro zu Buche. Die Verursacher der Beschädigung sind bisher nicht bekannt.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg