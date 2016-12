Autofahrer übersieht Fußgänger – zwei Verletzte

Hösbach. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Dienstag um 17:15 Uhr mit seinem Pkw Kia von der Hauptstraße nach links in die Schöllkrippener Straße abbiegen. Hierbei übersah er zwei Fußgänger, 32 und 5 Jahre alt, welche die Fahrbahn von links nach rechts überquerten. Das Auto erfasste beide leicht und warf sie zu Boden. Hierbei erlitten das Kind und der Mann Prellungen und Schürfwunden. Sie wurden ärztlich versorgt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Am Dienstag um 15:45 Uhr wollte ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Opel von einem Parkplatz in dernach rechts in Richtung Ebertbrücke in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen mit Fahrrad von links kommenden 11-jährigen Schüler. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Schaden von 400 Euro entstand.In der Zeit von 24.12.2016, 18 Uhr bis 25.12.2016, 12 Uhr wurde in dereine Sandsteinwand von einem unbekannten Schmierer mit einem schwarzen edding-Stift verunstaltet. Schaden: 500 Euro.Möglicherweise der gleiche Täter beschmierte in der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 09:30 Uhr in dermit einem schwarzen Stift eine Schaufensterscheibe. Auch hier wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt.In der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 23 Uhr verschwand amein Herrenrad, 28-Zoll, schwarz-rot, der Marke Cube im Zeitwert von 579 Euro. Das Rad war mittels Schloss an einem Fahrradständer angekettet.. Am 27.12.2016 gegen 16 Uhr wurde in derder 29-jährige Fahrer eines Pkw Daimler zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen wie gerötete Bindehäute und erweiterte Pupillen aufwies. Ein anschießend durchgeführter freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.Am Mittwochmorgen um 2 Uhr wurde der 26-jährige Fahrer eines Pkw Skoda in derzu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Er wies drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

