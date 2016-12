Einbruch in Einfamilienhaus in Großostheim

Im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 18:45 Uhr sind zwei Unbekannte über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schaafheimer Straße eingestiegen. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 18:45 Uhr zwei junge Männer - vermutlich die beiden Täter - die sich an der Terrassentüre des Anwesens aufgehalten haben. Eine genauere Beschreibung der Personen war der Dame jedoch nicht möglich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken