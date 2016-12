Unfall in Sailauf auf nasser Straße

Ausnüchterung



Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 14:15 Uhr wollte ein 44-Jähriger mit seinem BMW über den Kreisverkehr von Rottenberg kommend in Fahrtrichtung Frohnhofen weiterfahren. Nach etwa 200 Metern hatte sich bei schweren Regenfall eine Wasserlache gebildet. Der Fahrzeugführer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, welches sich mehrfach um die eigene Achse drehte und anschließend in die rechte Leitplanke prallte. Gesamtschaden: 5.500 Euro.Am Montag um 23:15 Uhr wurde eine 17-jährige Schülerin in der Schweinheimer Straße in stark alkoholisiertem Zustand neben einem Baum auf einer Wiese aufgefunden. Die junge Frau wurde mit dem Rettungswagen ins die Kinderklinik Aschaffenburg gebracht. Meldung an das zuständige Jugendamt erfolgt durch die Polizei.Am Freitag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße 186 a ein silberfarbener Daihatsu von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Sachschaden von 500 Euro.Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 22 Uhr wurde der 19-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki von der Polizei im Ahornweg zu einer Kontrolle angehalten. Hierbei fiel den Ordnungshütern leichter Alkoholgeruch auf. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,3 Promille. Seit 2007 gilt für Fahranfänger sowie für Personen bis 21 Jahre die 0-Promille-Grenze. Verstöße dagegen werden als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von 250 Euro zuzüglich einem Punkt im Flensburger Zentralregister geahndet.Am Montagmorgen um kurz vor 8 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Renault von der A 3 kommend auf regennasser Fahrbahn auf die Bundesstraße 469 auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er hier mit seinem Auto ins Schleudern und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Anschließend stellte sich das Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen quer. Der Renault war nicht mehr verkehrstüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.Am Montag um kurz vor 19 Uhr befuhr die 40-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota die Bundesstraße 26 von Lohr kommend in Richtung Aschaffenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto ins Schlingern, bremste das Fahrzeug ab und schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen. Hier kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden: 5.000 Euro. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 23 Uhr kam eine 18-Jährige mit ihrem Pkw BMW im Kurvenbereich der Saaläckerstraße/Goethestraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit. Am darauffolgenden Tag meldete sie den Schaden auf der Polizeidienststelle. Dieser schlägt mit cirka 3.000 Euro zu Buche.In der Zeit zwischen Sonntag, 23:45 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, bauten unbekannte Diebe an einem Pkw Audi in der Schwendelgasse Sichtblenden und Nebelscheinwerfer ab. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben.



