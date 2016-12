Ärger in Hanauer Straße - Mann attackiert mit Schraubenziehern

Im Rahmen dieser Streitigkeit ging ein 48-jähriger Mann auf seinen 54-jährigen Kontrahenten mit zwei Schraubenziehern los. Dieser wurde durch den Angriff an der rechten und linken Körperseite oberflächlich verletzt. Im weiteren Verlauf drohte der 48-jährige Aggressor den 54-jährigen Mann umzubringen.



Der 54-Jährige ergriff die Flucht und erstattete Anzeige bei der Polizei Aschaffenburg. Der Grund für den Angriff ist bisher unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wird gegen den 48-jährigen Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Stadt Aschaffenburg

16-Jährige unerlaubt mit dem Pkw auf dem Volksfestplatz fahren lassen

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Kreis Aschaffenburg

Vorfahrt missachtet - Zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt

Heckscheibe am Pkw eingeschlagen

Geparkten Pkw zerkratzt

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Sonntagnachmittag mit, dass er auf demeinen weißen Seat bei Fahrübungen beobachten konnte. Nach Meinung des Mitteilers sei die Fahrerin äußerst jung gewesen. Die eintreffende Streife konnte das Fahrzeug feststellen. Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass der 18-jährige Halter des Fahrzeugs seine 16-jährige Begleiterin ans Steuer ließ. Diese kann aufgrund des Alters noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Seat sein. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.Am Sonntagabend wurde imein 21-jähriger Mann aus Aschaffenburg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann gerade einen Joint rauchte. Dieser wurde von den Polizeibeamten gegen Bescheinigung sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.Eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg befuhr am Sonntagabend mit ihrem 3er BMW die Aschaffenburger Straße in Richtung Lohrer Straße. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi die Straße „Am Sülzberg“ und wollte an dernach links abbiegen. Dabei übersah der 23-Jährige die vorfahrtsberechtigte 18-Jährige und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen eine Grundstücksbegrenzung geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte ein 40-jähriger Mann seinen Pkw Renaultab. Als er am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass von bislang unbekanntem Täter die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Schaden auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.In der Zeit von Samstagnachmittag auf Sonntagnachmittag parkte ein 44-jähriger Mann seinen Pkw Ford Mondeo in. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam musste der Mann feststellen, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Der Schaden wird auch in diesem Fall auf ca. 500 Euro geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht vorhanden. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizei