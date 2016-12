Graffiti-Schmierereien in der Aschaffenburger Innenstadt

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Haustüre beschädigt

An Heiligabend in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:55 Uhr wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Merlostraße die Zierglaseinlage einer Hauseingangstüre durch einen Unbekannten beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 350,- Euro.

Eingangstüre eines Getränkemarktes aufgehebelt

Stockstadt am Main. In der Nacht vom 23.12.2016, 21:30 Uhr auf 24.12.2016, 07:30 Uhr wurde an einem Getränkemarkt in der Taunusstraße die Eingangstüre aufgehebelt und aus dem Verkaufsraum eine größere Anzahl Zigarettenschachteln entwendet. Der oder die unbekannten Täter flüchteten offenbar zunächst zu Fuß über den Parkplatz des Getränkemarktes und stiegen dort offensichtlich in ein bereitstehendes Fluchtfahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 1.200,- Euro.

