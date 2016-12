Crash in Ringheim: 7000 Euro Schaden

Stadt Aschaffenburg

Kreis Aschaffenburg

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 09 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, wurde vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in derein geparkter Pkw BMW X3 angefahren und an der hinteren Fahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher, es dürfte sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.Am Freitag, gegen 12.45 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford dieund wollte an der Kreuzung zurdiese geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Smart. Glücklicherweise wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

