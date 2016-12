Unfall in Aschaffenburg - Fahrerin total betrunken

Zwei Anwohner wurden auf einen lauten Knall aufmerksam und stellten bei der Überprüfung einen qualmenden, demolierten Pkw, der Marke Honda auf Höhe der Ausfahrt des dortigen Einkaufszentrums fest. Am Steuer befand sich eine 40-jährige Dame.



Auf Ansprache der Zeugen konnte diese jedoch keine Auskunft über das Geschehene geben. Anhand des Schadensbildes und der Unfallspuren konnte jedoch festgestellt werden, dass die 40-Jährige wohl mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den dortigen Bordstein prallte. Hierbei wurde die Ölwanne ihres Pkws aufgerissen, beide Vorderreifen beschädigt und die Airbags lösten aus.



Außerdem fehlte die Frontstoßstange am Fahrzeug, welche an der Örtlichkeit jedoch nicht aufgefunden werden konnte. Die Suche nach weiteren Unfallstellen im Stadtgebiet verlief bisher negativ. Möglicher Grund für den Unfall war wohl der übermäßige Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille.



Auf der Polizeiinspektion führte eine Ärztin eine Blutentnahme durch. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. Der Schaden am Bordstein wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Straßenreinigung wurde durch die Feuerwehr Aschaffenburg übernommen. Ermittlungen folgen.

Am Donnerstag um 18:40 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Mercedes diestadteinwärts, um nach rechts in Richtung Ostring aufzufahren. Beim Abbiegevorgang an der dortigen Kreuzung übersah er eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Zweirad den Radweg der Schweinheimer Straße in Fahrtrichtung Rhönstraße, also entgegensetzt, befuhr. Für beide Fahrzeugführer galt Grünlicht. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte. Einen Schutzhelm hatte sie nicht getragen, kam jedoch glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg. Der 77-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 80 Euro. Am Mercedes wird der Schaden auf circa 10 Euro geschätzt.Am Freitagvormittag gegen 08:30 Uhr wollte der 77-jährige Fahrer eines Pkw, Skoda von der, aus Richtung Goldbach kommend, nach links zur BAB A3 in Richtung Würzburg einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr die Fahrerin eines Opel die B26 stadtauswärts. Im Einmündungsbereich kam es bei Grünlicht für beide Fahrzeugführer zum Frontalzusammenstoß der Autos. Hierbei wurde der Verursacher leicht an der Hand verletzt, die Opel-Fahrerin erlitt ein HWS und musste durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, Gesamtschaden 11.000 Euro.Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Mittwoch 15:30 Uhr bis Donnerstag 08:50 Uhr einen silberfarbenen Opel Corsa im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Pkw stand im Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand der. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 10:20 Uhr bis 10:40 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der. Ein roter Skoda Fabia wurde im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.In der Zeit von Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 07:00 Uhr wurde in derein blauer Fiat Ducato offensichtlich von einem unbekannten Lkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Fremdschaden von 3000 Euro. Möglicherweise handelt sich um ein rotes Fahrzeug.Am Donnerstag um 18:50 Uhr stieß imder Fahrer eines Pkw, BMW beim Ausparken gegen einen Ford und beschädigte diesen. Ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern, entfernte er sich vom Ort des Geschehens. Den Zusammenstoß konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, der sich das Kennzeichen des Verursachers notiert und dem Geschädigten übergeben hatte. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.Eine 39-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 13:45 Uhr diestadteinwärts, um nach rechts auf den Ostring einzubiegen. Beim Abbiegevorgang an der dortigen Kreuzung kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Toyota musste abgeschleppt werden, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Sachschaden an der Straßenbeleuchtung wird auf circa 500 Euro geschätzt.In der Zeit vom 16.12.2016 22:30 Uhr bis 19.12.2016 05:30 Uhr wurde das Rücklicht eines roten Peugeot beschädigt. Der Pkw stand im Tatzeitraum in der. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.Amklaute ein bisher unbekannter Täter am Mittwoch zwei Räder. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde ein schwarzes Trekkingrad, der Marke Cube Town entwendet. Das Zweirad wurde vom Eigentümer sowohl mit einem Rahmenschloss als auch mit einem Bügelschloss am dortigen Fahrradabstellplatz gesichert. Zwischen 16:30 Uhr bis 20:45 Uhr wurde ein gesichertes Mountainbike in den Farben schwarz-gelb-silber, der Marke Haibike Spirit am Fahrradständer gestohlen. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich auf circa 550 Euro.Eine aufmerksame Zeugin konnte am Donnerstag um 05:00 Uhr eine männliche Person beobachten, die ein Graffiti an einer Hausfassade in deranbrachte. Der angerichtete Schaden wird mit einigen hundert Euro zu Buche schlagen. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, circa 180 cm groß, im Alter von circa 20-30 Jahre alt gehandelt haben. Er trug einen grünen, längeren Parka mit Kapuze und hatte eine weiße Tasche bei sich, in der er die Spraydosen verwahrte.Im Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte die Polizeistreife noch weitere Tatorte in derentdecken und spurentechnisch sichern. Die nun folgenden Überprüfungen werden durch den Graffiti-Sachbearbeiter bei der Ermittlungsgruppe geleitet.Am Donnerstag um 22:20 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines Sprinter diein Fahrtrichtung Hösbach, hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,0 Promille. Das angefahrene Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle verbracht, wo von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der sichergestellte Führerschein ist zum Zwecke der Entziehung noch in der Nacht an die zuständige Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übersandt worden. Der 46-Jährige muss sich in kürze wegen eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung vor Gericht verantworten. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro.An Dreistigkeit kaum zu überbieten war ein Vorfall, der sich in der vorweihnachtlichen Zeit am Donnerstag gegen 15:00 Uhr in derereignete. Eine 66-jährige Rentnerin war mit ihren Besorgungen für die kommenden Festtage nach Hause gekehrt und musste wegen des Gewichtes eine Plastiktüte im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses abstellen. Als sie von ihrer Wohnung im dritten Stock nach kurzer Zeit zurückkam, hatte ein bisher unbekannter Täter die Tüte mit Lebensmitteln im Gesamtwert von 25 Euro gestohlen. Ob der Weihnachtsdieb zu faul zum Einkaufen war oder einfach die „Gunst der Stunde“ genutzt hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben.Sollte der Täter von dem polizeilichen Sachbearbeiter ermittelt oder durch einen Hinweis des Weihnachtsmannes überführt werden, erfolgt unaufgefordert eine Nachmeldung im Pressebericht.In der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr am Donnerstag verschwanden auf einem Parkplatz der Dr.-Albert-Liebmann-Schule in dervon einem Pkw, Peugeot beide Kennzeichenschilder AB-M1313. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

