78-jährige Fußgängerin angefahren

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 22.12.2016 - 15:26 Uhr

Am Mittwoch um 11:30 Uhr war eine Seniorin zu Fuß in der Aschaffenburger Treibgasse in Richtung Stadthalle unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer oben genannte Straße in gleicher Richtung.