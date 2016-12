Trickbetrüger in Aschaffenburger Gaststätte

Etwa 40 Jahre alt und 1,70 m groß

Schlanke Figur

Sprache fließend Englisch

Trug zu schwarzer Jacke eine dunkle Hose

Orientalisches Aussehen

Die Aschaffenburger Kripo nimmt Hinweise von Zeugen entgegen und warnt davor, sich bei Geldwechselgeschäften von den Tätern ablenken zu lassen.Der Unbekannte hatte gegen 15.00 Uhr in einer Gaststätte in der Strickergasse bei einer Angestellten Geld wechseln wollen. Hierbei bat er explizit nach Scheinen mit dem Buchstaben „D“ in der Seriennummer und erklärte den Wunsch damit, dass er diese Noten sammeln würde. Zunächst unbemerkt nahm der Täter während der gemeinsamen Suche nach derartigen Scheinen dann einige an sich. Der Servicekraft fehlten deshalb später 100 Euro Bargeld. Der Die Aschaffenburger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte bereits im Juli in Aschaffenburg sein Glück bei Betrügereien versuchte. Damals blieb es jedoch bei drei missglückten Versuchen.Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:MännlichImmer dann, wenn Unbekannte Geldsummen wechseln möchten und dabei entweder versuchen Zeitdruck aufzubauen oder Scheine mit bestimmten Nummern erhalten möchten, sollten Sie besonders wachsam sein. Lassen Sie sich Zeit und vor allem nicht durch die Tricks der Betrüger ablenken. Ratsam ist es auch immer eine zweite vertraute Person hinzuzuziehen, die hilft, den Überblick zu behalten.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Trickbetrug in der Strickergasse geben können, werden gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter der Kripo unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei