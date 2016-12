Waffe gesehen: Polizeieinsatz in Aschaffenburger Kaufland

Keine Gefahr

Aschaffenburg Mittwoch, 21.12.2016 - 15:51 Uhr

Ein Mann hat am Mittwoch die Aschaffenburger Polizei alarmiert, weil ihm im Kaufland in der Würzburger Straße eine Person mit einer Waffe aufgefallen ist. Wie sich im Nachhinein herausstellte, waren die Sorgen des Zeugen unbegründet.