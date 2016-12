Graffiti im Aschaffenburger Stadtgebiet

Fahrraddiebstähle

Es wurden jeweils rosafarbene Schriftzüge in der Haidstraße, Dammer Straße Seestraße sowie Mittelstraße angebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. An der Lärmschutzmauer im Bereich des neu errichteten Nordrings wurden ebenfalls mehrere bunte Graffitis in Form von Schriften abgebracht. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu einer der tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Am Dienstag zwischen 07:50 Uhr bis 15:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter zwei Räder in der Seidelstraße. Ein gesichertes blaues Mountainbike, der Marke Kona stand im Tatzeitraum an einem Fahrradabstellplatz der dortigen Berufsschule. Ein mit einem Spiralschloss versehenes blaues Dirtbike, der Marke Ricardo wurde vom Eigentümer am Fahrradabstellplatz am Unterfrankenhallenparkhaus abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Zu einem weiteren Zweiraddiebstahl kam es ebenfalls am Dienstag zwischen 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Mozartstraße. Aus der dortigen Schulturnhalle wurde einem 54-Jährigen das verschlossene, gelbe Mountainbike, der Marke Head gestohlen. Der Beuteschaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer der tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kreis Aschaffenburg

Siegelberührung - Lkw-Fahrer gesucht

Großostheim. Zu einer Kollision zwischen einem bisher unbekannten Lkw und einer Sattelzugmaschine, der Marke Volvo kam es am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der Kreisstraße AB8 zwischen Ringheim und der B26. Der 48-jährige Volvo-Fahrer war in Fahrtrichtung Bundesstraße unterwegs als es zur Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden, in Fahrtrichtung Ringheim fahrenden, Lkw kam. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallgegner hatte den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt. Hinweise zum oben gesuchten Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Werkzeug entwendet

Hösbach. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Montag 20:30 Uhr bis Dienstag 06:00 Uhr Zutritt zu einem umzäunten Christbaumverkaufsstand in der Siemensstraße und entwendete Holzbearbeitungsmaschinen im Gesamtwert von über 3000 Euro. Der Stand war mit einer Stahlkette gesichert, die der Täter durchtrennte. Der Sachschaden wird auf circa 10 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.



Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg