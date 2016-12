Wohnräume in Goldbach durchwühlt und Schmuck gestohlen

Ihm gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kripo Aschaffenburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Zeugenhinweise entgegen.

Im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 15.45 Uhr verschaffte sich der Täter offenbar durch die Eingangstür Zugang in das Einfamilienhaus in der Kapellenstraße. Anschließend öffnete er auf seiner Suche nach Wertgegenständen in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen. Offenbar hatte es der Einbrecher insbesondere auf Schmuck abgesehen. Welche Schmuckstücke genau entwendet wurden, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Unbekannter zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr an einem Nachbarhaus geklingelt hatte. Der Mann habe Fenster verkaufen wollen, was dem Zeugen verdächtig vorkam. Inwieweit diese Person mit dem Einbruch in der Straße im Zusammenhang stehen könnte, ist derzeit noch unklar. Der Verdächtige ist etwa 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß und trug eine blaue Jacke.

Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte oder nähere Hinweise zu dem verdächtigen „Fensterverkäufer“ geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.





Originalmeldung der Polizei Unterfranken