Fliegerbombe: Kontrollierte Sprengung am Freitag

> zu unserem Bericht: Fliegerbombe wird abtransportiert

Der Blindgänger wird am heutigen Freitag, 02.09.16, vom Aschaffenburger Stadtteil Damm unter Polizeibegleitung zum Exerzierplatz nach Schweinheim transportiert und dort von Angehörigen des Kampfmittelräumdienstes kontrolliert gesprengt. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr ist das Betreten dieses Bereiches strengstens verboten. Die Bevölkerung wird gebeten, sich vom Gelände des früheren Exerzierplatzes zwingend fernzuhalten. Es besteht akute Lebensgefahr !! Das Gebiet wird von Polizeikräften abgesperrt. Ab etwa 11:00 Uhr wird mit den Vorbereitungen zur Sprengung vor Ort in Schweinheim begonnen.Originalmeldung der Polizei Unterfranken