Sattel-Auflieger mit Lebensmitteln auf der A3 umgekippt

Winterliche Straßenverhältnisse im Spessart

mit Bildergalerie

Montag, 04.01.2016 - 08:08 Uhr

Ein mit Lebensmitteln beladener Sattel Auflieger ist in der Nacht zum Montag auf der A3, kurz nach der Anschlussstelle Rohrbrunn in Fahrtrichtung Würzburg umgekippt. Der Lkw kam ins Schleudern, der Fahrer ist leicht veretzt.