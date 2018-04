Mann klaut Kastenwagen und rammt mehrere Autos - Vier Verletzte

Beamte nahmen ihn in Gewahrsam. Nachdem er sich selbst schwer verletzt hatte, wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 09.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf ein, dass ein Mann mit einem Lieferwagen in der Ludwigstraße mehrere Fahrzeuge gerammt hat. Streifen der Würzburger Polizei waren in der Folge rasch vor Ort. Bis dahin hatten Passanten den 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus dem Wetteraukreis bereits überwältigt. Nachdem er sich selbst an der Hand schwer verletzt hatte, wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 35-Jährige auf den vor der Bäckerei stehenden Kastenwagen aufmerksam geworden, bei dem der Fahrer gerade mit Liefertätigkeiten beschäftigt war. Der Beschuldigte setzte sich ans Steuer und fuhr mit dem Angestellten im Laderaum mit hoher Geschwindigkeit davon und rammte einen entgegenkommenden Pkw frontal. Danach beschädigte er weitere u.a. in der Handgasse geparkte Autos und kam schließlich zum Stehen. Einen vorbeifahrenden Motorradfahrer stieß der 35-Jährige von seinem Krad, so dass sich dieser Verletzungen zuzog.

Beherzt griffen nun mehrere Passanten ein und konnten den Mann bis zum Eintreffen der Streifen festhalten. Neben dem Tatverdächtigen erlitten insgesamt vier Unbeteiligte dem Sachstand nach leichtere Verletzungen. Insgesamt elf Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die Hintergründe für das Handeln des 35-Jährigen sind noch nicht abschließend geklärt. Feststeht, dass sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befand und ganz offensichtlich erheblich fremd- und eigengefährlich agierte. Er wird in einer Klinik behandelt und auch psychologisch ärztlich begutachtet. Polizei Unterfranken