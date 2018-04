Pkw auf Lkw aufgefahren - 83-Jähriger stirbt an Verletzungen

Dem Sachstand nach war der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 83-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, mit seinem Pkw die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Autofahrer zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahnkreuz Würzburg-West mit seinem Audi auf einen vorausfahrenden Lkw auf.

Der 83-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Reanimation des Mannes fuhr ihn der Rettungsdienst in eine nahe Klinik. Der Fahrer des Lkws wurde nicht verletzt.

Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Kist, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn, Helmstadt und Hettstadt. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme sowie den erforderlichen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg bis 16.30 Uhr gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Es kam in den Spitzenzeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Teil-Sperrungen werden voraussichtlich noch bis 18.30 Uhr andauern (Stand 17.45 Uhr).

dc/Meldung er Polizei Unterfranken