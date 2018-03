Pressekonferenz zur Kriminalität in Unterfranken

Noch deutlicher ist die erfreuliche Entwicklung Wenn man die Zahlen von 2015 zum Vergleich hernimmt. Damals gab es 62.578 Straftaten. Unterfranken ist damit der Zweit sicherste Regierungsbezirk in Bayern. Etwas geringer geworden ist dagegen die Aufklärungsquote. Sie sank von 70,1 auf 69,8 Prozent.

Am Bayerischen Untermain gab es eine unterschiedliche Entwicklung In der Stadt Aschaffenburg sank die Zahl der Fälle um fünf Prozent. Im Kreis AB gab es ein Plus von 0,3 im Kreis Miltenberg um 0,5 Prozent im Kreis Main Spessart ein Minus von 0,1 Prozent

rr