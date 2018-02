Erneut über 100 Autos in Würzburg zerkratzt

Die Sonderermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt auf Hochtouren und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zeitraum von 23.15 Uhr bis 06.00 Uhr wurden in den Straßen im Bereich zwischen Ludwigskai, Huttenstraße und Sonnenstraße über 150 Fahrzeuge zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 200.000 Euro. Das Spurenbild an den Fahrzeugen gleicht sich mit den Fällen vom Wochenende in der Unterdürrbacher Straße sowie der vergangenen Woche im Stadtteil Pleich und Altstadt (wir berichteten). Auch hier waren Pkw jeweils Kratzer im Bereich der Seitentüren und der Motorhaube zugefügt worden.

Die eigens eingerichtete Sonderermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist mit starken Kräften im Einsatz und erhält auch Unterstützung von anderen unterfränkischen Dienststellen. Die Würzburger Polizei ist bei der Ermittlungsarbeit in diesem Fall ganz besonders auf Hinweise von Augenzeugen angewiesen. Bislang sind nur wenige Hinweise eingegangen. Wir bitten daher Anwohner aus dem Stadtgebiet, Spaziergänger und Passanten zur Nachtzeit ganz besonders aufmerksam zu sein.

* Wem ist eine Person, die auf einem Gehweg nahe an geparkten Fahrzeugen entlanglaufen ist, aufgefallen? * Wer hat eine Person beobachtet, die sich im Bereich von Fahrzeugen verdächtig verhalten hat? * Wer hat Geräusche wahrgenommen, die möglicherweise mit dem Verursachen der Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen, werden dringend gebeten, sich insbesondre bei aktuellen Feststellungen sofort über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden. So ist es der Polizei möglich, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen.

juh/Polizei Unterfranken