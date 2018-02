Streit unter Eheleuten eskaliert: Frau soll Mann in den Bauch gestochen haben

Dem Sachstand nach hat sich die Tat gegen 09.45 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute ereignet. Der verletzte Ehemann verständigte in der Folge selbst den Rettungsdienst. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm die tatverdächtige Ehefrau des Verletzten vorläufig fest. Sie war offenbar erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 45-Jährigen einen Wert von über zwei Promille.

Die Nacht zum Mittwoch verbrachte die Festgenommene in einem Haftraum der Polizei, bevor sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Vormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt wurde. Dieser erließ gegen die Frau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde die 45-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. Polizei Unterfranken