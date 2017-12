Einbruch in Einfamilienhaus in Karlstein

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen sind Unbekannte am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr, über eine rückwärtige Tür gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter suchten zwei Etagen des Hauses nach Diebesgut ab und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Am Haus verursachten sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken