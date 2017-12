Bombendrohung an Uni Würzburg: Polizei gibt Entwarnung

Aktueller Einsatz am Uni-Campus in #Würzburg! Aufgrund einer Droh-Mail werden aktuell mehrere Gebäude geräumt. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Weitere Infos folgen! #UniWürzburg pic.twitter.com/I2Et8wG9ms — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 8. Dezember 2017

Das war die Erstmeldung der Polizei Unterfranken:"In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter eine Bombendrohung an die Uni am Hubland gerichtet. Die Polizei ist vor Ort und führt entsprechende Überprüfungen durch.Sicherheitshalber wird das Areal bis auf weiteres geräumt. Die Polizei führt intensive Überprüfung vor Ort durch. Dabei kommen u.a. auch Diensthundeführer mit Sprengstoffhunden zum Einsatz.Das Polizeipräsidium Unterfranken steht auch in ständigem, engem Kontakt mit der Leitung der Uni Würzburg."