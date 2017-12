Einbruch am hellichten Tag

Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts. Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Kantstraße im Zeitraum zwischen 07.20 Uhr und 14.30 Uhr ereignet haben. Der Täter brach ein Fenster auf, welches von der Straße aus nicht einsehbar ist. So gelangte er ins Innere des Einfamilienhauses, wo er sich auf die Suche nach Wertgegenständen machte. Dem aktuellen Sachstand nach hat der Täter das Wohnanwesen ohne Beute durch eine Terrassentür verlassen. Ihm gelang es, unerkannt zu entkommen.

Wer am Donnerstag in der Kantstraße eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug mit fremden Kennzeichen festgestellt hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Unterfranken / vd