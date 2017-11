Von 14 bis 2 Uhr wird auf dem Twitterkanal ein Einblick in das polizeiliche Einsatzgeschehen in Unterfranken gegeben. "Für 12 Stunden möchten wir die Vielfalt unseres polizeilichen Einsatzspektrums, aber auch die schnelle und professionelle Einsatzabwicklung darstellen", kündigt die Polizei die Aktion per Pressemeldung an. Der Twitterkanal der Polizei Unterfranken findet sich hier.

vd