Traurige Wende nach Handyortung: 26-Jähriger am Sonntag verstorben

Die Nachricht vom außergewöhnlichen Notruf bewegte übers Wochenende allein auf main-echo.de mehrere tausend Leser.> zu unserem Bericht: Schwerverletzter Mann: Fieberhafte Suche per Handy-Ortung In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte der 26-Jährige über sein Mobiltelefon der Polizei berichtet, er sei auf dem Weg nach Schweinfurt eine Böschung hinabgerutscht, gegen Bäume gekracht und eingeklemmt in seinem Wagen. Allerdings wusste er nicht, wo er sich befand.Über die Methode der Handy-Ortung, die die bayerische Polizei seit März einsetzt, gelang es, innerhalb einer halben Stunden die Unfallstelle auszumachen. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei noch von einem Schutzengel gesprochen, den der 26-Jährige aus dem Raum Potsdam gehabt haben musste. Am Sonntag die traurige Wende. »Leider müssen wir mitteilen, dass der 26-Jährige trotz der intensiven Bemühungen der Ärzte an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben ist«, so es Kathrin Thamm, Pressesprecherin der Polizei Unterfranken. mkl