Gegen 0.25 Uhr wählt der 26 Jahre alte Mann mit seinem Smartphone den Notruf und erreichte die Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei. Auf dem Weg nach Schweinfurt habe er einen Unfall gehabt, sei von der Autobahn abgekommen. Nun sitzt er eingeklemmt in seinem zerstörten Wagen. Offensichtlich haben andere Autofahrer den Unfall nicht mitbekommen. Wo genau er mit seinem Wagen eine Böschung hinunter und gegen Bäume gekracht war, kann der Mann aus Potsdam seinem Gegenüber in der Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei nicht sagen. Die Autobahn? A7 oder A70?

Nach solch schweren Unfällen stehen die Unfallopfer, noch dazu schwer verletzte Menschen, zumeist unter schwerem Schock, sagt Kathrin Thamm, Pressesprecherin der Polizei Unterfranken, im Gespräch mit unserer Redaktion. In diesem Fall sei das nicht anders gewesen. Unter solchen kritischen Umständen sind kaum detaillierte Angaben von den Betroffenen zu bekommen. Gut für den Mann ist, dass er überhaupt noch bei Besinnung ist, sein Handy greifbar hat und telefonieren kann.

Trotz der unklaren Angaben über den Unfallort, suchen Streifenwagen mögliche Autobahnabschnitte ab. Die Polizisten hoffen, dass der Schwerverletzte den Schein des Blaulichts vielleicht sehen und die Suchenden dann stoppen kann. Der Erfolg bleibt aus. Parallel zu der Suche versucht die Polizei den Unfallort per Handyortung zu finden.

Seit März 2017 nutzt die bayerische Polizei eine neue Methode zur Handyortung. Im Vergleich zur klassischen Funkzellen-Orrtung können Retter der Einsatzzentralen in Notfällen nun viel schneller und genauer die Position von Anrufern bestimmen, die mit seinem internetfähigen Smartphone den Notruf gewählt haben (siehe Hintergrund).

Mit welcher Methode die Polizei das Handy des jungen Mannes geortet hat, vermag Polizeisprecherin Thamm am Samstag nicht zu sagen. Erst im Laufe des Montags könne sie diese Frage über diesen aktuellen Unfall in ihrem Einsatzgebiet beantworten.



Unabhängig davon finden die Retter den jungen Mann durch die Handyortung schnell: Neben der A70 nahe Knetzgau im Kreis Hassfurt. Rund eine halbe Stunde nach dem Notruf erreichen Polizei, Notarzt, Sanitäter, Freiwillige Feuerwehren aus Knetzgau und Sand am Main den Unfallort. Die Ersthelfer kümmern sich sofort um den eingeklemmten Schwerverletzten, befreien ihn aus dem Autowrack und transportieren ihn ins Krankenhaus. Wegen der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrt die Polizei die A70 zeitweise.

Während der Suche nach dem Unfallort ist ein Mitarbeiter der Einsatzzentrale ständig mit dem Verletzten im Gespräch gewesen: Ziel des Gesprächs sei es, den Verletzten zu beruhigen, durch Fragen mögliche Verletzungen zu erfahren, sagt Thamm. Sie sagt auch, dass der junge Mann "in dieser Nacht mehr als nur einen Schutzengel an Bord gehabt hatte". Da der Wagen eine Böschung herunter geschleudert war, ist die Unfallstelle von der Autobahn aus nicht zu sehen. Auch eine durchbrochene Leitplanke hätte Vorbeifahrenden nicht auffallen können. Thamm: "An dieser Stelle gibt es keine Leitplanke."

Torsten Maier

Hintergrund: Bayerische Polizei nutzt neue Methode zur Handyortung in Notfällen

Um Notrufe auch im ländlichen Bereich exakter und schneller orten zu können, nutzen alle Einsatzzentralen der bayerischen Polizei seit März 2017 eine neue Methode, berichtet die Zeitung "Welt" .



Voraussetzung: Der Betroffene – zum Beispiel ein Unfall- oder Unglücksopfer, das nicht weiß, wo es sich befindet – wählt den Notruf mit einem internetfähigen Smartphone, bei dem der Ortungsdienst (GPS-Funktion) aktiviert ist . In dem Fall schickt die Einsatzzentrale dem Anrufer eine SMS mit einem Internetlink auf sein Mobiltelefon, beschreibt die "Süddeutsche Zeitung" das Verfahren . Klickt der Anrufer auf diesen Link, bestätigt er, dass die Daten an die Polizei übermittelt werden dürfen. Nahezu metergenau ist Mitarbeitern in den Einsatzzentralen nun möglich, den Ort mittels einer Karte zu lokalisieren.

Bis zum September 2017 haben die bayerischen Einsatzzentralen der Polizei die Handy-Ortung in Notsituationen in über 1300 Fällen genutzt, berichtet die "Welt" .

Vorteil der neuen Ortungsmethode gegenüber der klassischen Funkzellenortung: Eine Ortung über Funkzellen der Mobilfunkanbieter – die über das ganze Land Funkzelle neben Funkzelle verteilt sind und in die sich Handys permanent einwählen – ist viel ungenauer, sagen Fachleute. Gerade in ländlichen Gegenden können solche Funkzellen bis weit über 30 Kilometer Durchmesser haben. Das erschwert mögliche Suchen. (mai)