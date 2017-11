Grabstein und Denkmäler mit Hakenkreuzen beschmiert

Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Kripo Würzburg bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen auch um Zeugenhinweise.Ein Zeuge hatte die Beschädigungen am Sonntagmorgen festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. An einer Mauer, einem Grabstein und zwei größeren Denkmälern stellten die Beamten mehrere Hakenkreuze und Schriftzüge fest, die offenbar in der Nacht zum Sonntag angebracht worden waren. Der Täter entkam unerkannt. Aus diesem Grund hoffen die Beamten nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.Wer in der Nacht zum Sonntag im Bereich des „Alten Friedhofs“ in der Dipbacher Straße eine verdächtige Person festgestellt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.Originalmeldung der Polizei Unterfranken