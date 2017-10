Einbruch bei Optiker in Elsenfeld: Zahlreiche Brillen weg

In der Nacht zum Freitag drangen die Täter gewaltsam über die Eingangstüre in den Verkaufsraum ein. Dort nahmen sie zahlreiche Brillen, ein Messgerät und drei Laptops an sich und flüchteten. Der Wert der Beute beläuft sich auf einige zehntausend Euro. Der Sachschaden blieb wohl überschaubar.



Die Kripo Aschaffenburg sucht jetzt Zeugen des Einbruchs. Wem in der Nacht zum Freitag im Bereich des Optikers verdächtige Personen, Fahrzeuge, Geräusche oder Lichtschein aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden. Polizei Unterfranken