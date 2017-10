Ein Motorradrennen kann dem derzeitigen Ermittlungsstand nach nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen nach fuhr der 68-jährige Großostheimer gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad von Frammersbach in Richtung Wiesen. Bei einer am Straßenrand stehenden 19-Jährigen hielt er kurz an und erkundigte sich, ob sie Hilfe bräuchte. Nachdem sie dies verneinte, wollte der Chopper-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. In diesem Moment kam der 20-Jährige mit seiner Honda CBR aus Richtung Frammersbach. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach konnte er wohl aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem Chopper. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt in umliegende Krankenhäuser.

Nach Auswertung der beschlagnahmten Helmkamera des 20-Jährigen ist nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht auszuschließen, dass mehrere Motorradfahrer in diesem Bereich ein Rennen fuhren. Zu diesem Zweck sperrten wohl auch mehrere Personen den Streckenabschnitt ab. Diesem Kreis ist wohl auch die 19-Jährige zuzuordnen.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen verschiedenster Straftatbestände ermittelt. Darunter auch der erst seit dem 13.10.2017 in Kraft getretenen § 315d des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraf sanktioniert verbotene Kraftfahrzeugrennen und sieht bei der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe vor

Zur Aufklärung des genauen Sachverhaltes richtet sich die Polizeiinspektion Lohr mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer befuhr am Sonntagnachmittag die Staatsstraße 2305 zwischen Frammersbach und Wiesen und bemerkte Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit? Gibt es weitere Zeugen, die durch ein unter Umständen durchgeführtes Rennen bzw. andere Motorradfahrer gefährdet wurden? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter Tel. 09352/8741-0 entgegen.

Polizeipräsidium Unterfranken