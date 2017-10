Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Zwischen 07:15 Uhr und 16:30 Uhr ist ein Unbekannter über eine rückwärtige Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße "Am Grasberg" eingestiegen. Der Täter entwendete in dem Anwesen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich zusätzlich auf etwa 500 Euro.

Um den Wohnungseinbruch aufklären zu können, hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Laufe des Mittwochs in Stockheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen gesehen? Wer hat in der Straße "Am Grasberg" etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte? Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.

