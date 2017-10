Frauen in Diskothek unsittlich berührt  23-Jähriger festgenommen

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.Zwei junge Frauen im Alter von 18 und 28 Jahren gaben an, von dem jungen Mann am Gesäß bzw. im Schritt gegen ihren Willen angefasst worden zu sein. Sie erkannten den Tatverdächtigen im Beisein der Polizeibeamten wieder. Der 23-Jährige wurde vor der Diskothek in der Augustinerstraße festgenommen und zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.Gegen den 23-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1 Promille zeigte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.Originalmeldung der Polizei Unterfranken