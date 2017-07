Auch 50 Polizisten aus Unterfranken in Hamburg

Sie wurden nach Angaben der Pressestelle der unterfränkischen Polizei vom Hamburger Innenministerium beim bayerischen Innenministerium zur Unterstützung der örtlichen Kräfte angefordert. Eingesetzt waren die Unterfranken nach Angaben der Polizei-Pressestelle vor allem bei der Regelung des Verkehrs, sie waren also nicht in der vordersten Front tätig. Wie es den Beamten geht, ist derzeit nicht bekannt: Der Pressestelle wurden aber bisher keine Verletzten gemeldet. (wdr)_____________________>>> Am Sonntag wurde bekannt, dass beim G20-Gipfel 150 hessische Polizisten verletzt wurden. mehr dazu _____________________>>>> Lesen Sie auch unseren Kommentar: Die Gier nach Blut und Spielen