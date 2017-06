Mit über ein Kilo Marihuana und 10 Gramm Kokain im Taxi unterwegs

Polizei nimmt zwei Männer in Eichenbühl fest

Eichenbühl Montag, 12.06.2017 - 08:42 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 2. Juni haben Polizisten bei zwei Taxi-Fahrgästen in Eichenbühl über ein Kilogramm Marihuana und 10 Gramm Kokain gefunden. Im Unterschlupf eines der wohnsitzlosen Tatverdächtigen stellten Einsatzkräfte später weiteres Rauschgift und Drogengeld sicher.