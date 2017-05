Nach Maibaum-Klauversuch: Verfolgungsjagd mit Polizei

Polizei muss wegen Freinacht 76-mal ausrücken

Montag, 01.05.2017 - 13:49 Uhr

In der Nacht zum ersten Mai ist die Polizei in Unterfranken zu rund 250 Einsätzen ausgerückt. In insgesamt 76 Fällen gab es einen direkten Bezug zur Freinacht. Besonders brenzlig wurde es in einem Ort im Kreis Main-Spessart. Dort eskalierte ein Maibau-Klauversuch und endete mit Schlägereien und einer Verfolgungsjagd.