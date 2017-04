Nach schlimmem Unfall bei Kaltenhausen - Wer hat am Weinfestparkplatz ein Handy ausgeliehen?

Wer am Sonntagmorgen, in der Zeit von ca. 03:00 bis 03:30 Uhr, auf dem Weinfestparkplatz in Eisenheim sein Handy zur Verfügung gestellt hat, wird dringend gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie bereits berichtet ist eine 20-jährige Fußgängerin am Sonntagmorgen, gegen etwa 03:40 Uhr, auf einem Verbindungsweg von Kaltenhausen nach Untereisenheim von einem Pkw erfasst worden. Am Freitagmittag ist diese nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.Die Ermittlungskommission bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat im Zuge der intensiv geführten Ermittlungen Hinweise auf einen bislang unbekannten Zeugen erhalten. Den Ermittlungen nach soll dieser in der Zeit von 03:00 bis 03:30 Uhr auf dem Weinfestparkplatz in Eisenheim sein Handy Jugendlichen für ein Telefonat zur Verfügung gestellt haben.Außerdem werden weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter Tel. 09302/9100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zu melden.Originalmeldung der Polizei Unterfranken