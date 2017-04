37-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Der Vermisste war zuletzt am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr zu Hause in Güntersleben gesehen worden. Dem Sachstand nach dürfte er zu Fuß und endsprechend noch in der Gegend unterwegs sein. Ausgeschlossen kann aber auch nicht, dass er öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat. Aufgrund einer Erkrankung benötigt er Medikamente.

Von dem 37-Jährigen liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

176 Zentimeter groß, kräftige Figur, fränkischer Dialekt, dunkle Haare, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und weißen Schuhen.

Wer Viktor Nuss seit dem Nachmittag gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 melden.

Polizei Unterfranken