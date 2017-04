Falsche Polizeibeamte am Telefon - Polizei sucht Opfer

Recherchen der Wuppertaler Kripo in einem aktuellen Ermittlungsverfahren führten die Kolleginnen und Kollegen jetzt nach Würzburg. Nach deren Erkenntnissen war es dort am Freitag, den 24.03.2017, zur Übergabe von einigen zehntausend Euro gekommen - möglich wäre auch Schmuck oder Gold in diesem Wert. Bei der Abholerin müsste es sich um eine Frau gehandelt haben. Zuvor hatten sich die Täter mit ihrer Masche als Polizeibeamte am Telefon ausgegeben und vorgegaukelt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen war und man das Eigentum der Opfer schützen müsse.

Möglicherweise wurde aus Scham oder weil der Geschädigte noch gar nicht realisiert hat, dass er betrogen wurde, der Fall noch nicht bei der Polizei angezeigt. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0202/284-2418 direkt bei der Wuppertaler Kripo oder in Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Meldung der Polizei Unterfranken