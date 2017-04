Polizei warnt vor WhatsApp-Kettenbrief

"Weiterleiten oder sterben"

Montag, 24.04.2017 - 11:58 Uhr

Die Polizei Unterfranken haben im Laufe der letzten Tage mehrere Mitteilungen über einen WhatsApp-Kettenbrief erreicht, der insbesondere Kinder in Angst und Schrecken versetzen soll.