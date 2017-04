Einbruch in Veitshöchheimer Einkaufszentrum

Vermutlich zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag, 08.30 Uhr, stiegen die Täter zunächst auf das Dach des Einkaufszentrums. Von dort aus gelangten sie in die Verkaufsräume und gingen einen Geldautomaten mit massiver Gewalt an. Letztlich hielt das Gerät allerdings stand und die Einbrecher machten dem Sachstand nach ine Beute. Darüber hinaus wurden wohl keine Geschäftsräume angegangen. Der Sachschaden am Dach und dem Automaten beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Wem insbesondere in der

Nacht zum Sonntag verdächtige Personen, Geräusche, Lichtschein oder Fahrzeuge im

Bereich des Einkaufszentrums aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken