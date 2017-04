Mehrere Pkw-Aufbrüche auf Parkplatz in Würzburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.



Im Zeitraum zwischen Freitag, 01:00 Uhr, und Samstag, 05:50 Uhr, ging ein bislang Unbekannter insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge an. Alle Pkw waren auf einer öffentlichen Parkfläche in der Nürnberger Straße, unterhalb des Stadtrings, abgestellt. Der Täter entwendete aus einem der Fahrzeuge ein Autorradio. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.



Originalmeldung der Polizei Unterfranken