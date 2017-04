Motorradfahrer auf B 27 schwer gestürzt  26-Jähriger in Klinik

Auf der B 27 war es gegen 15.35 Uhr zu stockendem Verkehr in Richtung Veitshöchheim gekommen. Mehrere Pkw und auch ein Bus mussten verkehrsbedingt bis zum Stillstand abzubremsen, ein aus Würzburg heran nahender Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät. Er versuchte noch zu bremsen und dem auf der rechten Spur stehenden Bus auszuweichen, fuhr aber dennoch mit seiner Maschine auf das linke Heck auf.

Der 26-Jährige stürzte mit dem Krad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort, bevor er in eine naheliegende Klinik gebracht wurde. An der Harley Davidson entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Reparaturkosten am Bus werden sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Zur Versorgung des Verletzten und Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die B 27 in Fahrtrichtung Veitshöchheim kurzzeitig komplett und anschließend bis 16.30 Uhr einspurig gesperrt bleiben. Die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt waren gemeinsam mit den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Würzburg im Einsatz.