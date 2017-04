Junger Mann stürzt zehn Meter tief von Mainbrücke

Wie durch ein Wunder überlebt

Würzburg Sonntag, 02.04.2017 - 10:51 Uhr

Mehr als einen Schutzengel hatte ein 26-jähriger Mittelfranke, als er in den frühen Sonntagmorgenstunden von der Alten Mainbrücke in Würzburg etwa zehn Meter in die Tiefe auf eine Landzunge stürzte.