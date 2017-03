Frontalcrash zwischen Auto und Lastwagen: 38-Jähriger stirbt

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinem Ford von Untereßfeld in Richtung Bad Königshofen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw kurz vor 06.30 Uhr auf die Gegenspur. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger.



Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Pkw-Fahrer tödliche Verletzungen zu. Der 62-Jährige am Steuer des Lkw wurde leicht verletz. Er kam unter Schock nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.



Die Unfallaufnahme erfolgt durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Königshofen. Unterstützt wurden die Beamten auch von der benachbarten Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale. Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwillige Feuerwehren aus Bad Königshofen und Gabolshausen im Einsatz.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten bleibt die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Polizei Unterfranken