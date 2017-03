77-jähriger Johann Haslinger aus Würzburg vermisst  Polizei bittet um Mithilfe

Etwa 170 Zentimeter groß

Korpulente Figur

Silbergraue, dünne, kurze Haare

Trägt Brille

Trägt vermutlich dunkelblaue Jeans, blaue Jacke und graue Schiebermütze

Ist schlecht zu Fuß

Aus diesem Grund bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.Die Ehefrau des Herrn Haslinger hatte am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, die gemeinsame Wohnung in der Friedrich-Spee-Straße verlassen. Als sie am Abend zurückkehrte, war ihr Mann bereits spurlos verschwunden. Bislang gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Die Würzburger Polizei fahndet im Stadtbereich mit mehreren Streifenbesatzungen und Diensthunden nach dem 77-Jährigen.Originalmeldung der Polizei Unterfranken