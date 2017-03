Unbekannte wenden Zetteltrick an

Etwa gegen 16:00 Uhr am Dienstag klingelte eine Unbekannte an der Wohnungstüre einer Seniorin in der Huttenstraße. Sie fragte diese nach einem Zettel und einem Stift, da sie einer Nachbarin eine Nachricht hinterlassen müsse. Die Rentnerin bat die Dame daraufhin in ihre Wohnung. Als die Täterin wieder gegangen war, stellte die Wohnungsinhaberin das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld sowie von Schmuck fest. Es ist davon auszugehen, dass ein zweiter Täter unbemerkt die weiteren Räume der Wohnung durchsucht hat.

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:



1,55 Meter groß

35 Jahre alt

Kräftig

Sprach deutsch mit ausländischem Akzent



Die Kriminalpolizei Würzburg hofft bei ihren weiteren Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.



Polizei Unterfranken