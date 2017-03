Unter Vorwand aus Wohnung gelockt: Goldschmuck von Seniorin entwendet

Ca. 170 Zentimeter groß

Etwa 25 Jahre alt

Schlanke Figur

Hochdeutsche Aussprache

Trug weiße Hose, weißes Oberteil mit Jacke und Schal

Führte Blumenstrauß mit sich

Dem Sachstand nach muss sich die Tat gegen 19.00 Uhr ereignet haben. Eine ganz in weiß bekleidete Frau kam mit einem Blumenstrauß zu dem Mehrfamilienhaus in der Montfortstraße und läutete bei der Seniorin. Die Unbekannte lockte die Seniorin unter einem Vorwand ins Freie und verwickelte sie dort in ein längeres Gespräch.Offenbar nutzte eine zweite Person die Zeit, sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Rentnerin zu verschaffen und im Inneren einen Schreibtisch aufzubrechen. Als die Seniorin später wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass aus dem Sekretär Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro fehlt. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Diebes-Duo musste ergebnislos abgebrochen werden.Polizei Unterfranken