Einbruch in Elsenfelder Einfamilienhaus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Täter zwischen 12:45 Uhr und 21:30 Uhr zunächst eine Türe an der Rückseite des Hauses in der Jahnstraße aufzuhebeln. Als ihm dies offensichtlich nicht gelang, warf er ein Fenster neben dieser Türe mit einem Stein ein und gelangte über dieses Fenster in die Wohnräume. Nachdem er in das Gebäude eingedrungen war durchsuchte der Täter die Räume und entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Auch der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um telefonische Hinweise unter Tel. 06021/857-1732.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken