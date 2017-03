Nach Schüssen in Arnstein - Jetzt auch verletzte Frau gestorben

Die Ermittlungen der Kripo Würzburg werden weiterhin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.

Wie bereits berichtet, hatte ein Mann am Nachmittag des 5. Januar in dem gemeinsam bewohnten Mehrgenerationenhaus in einem Ortsteil von Arnstein zwei seiner Familienangehörigen schwer verletzt aufgefunden . Er hatte zunächst die lebensgefährlich verletzte Frau in einer der Wohnungen vorgefunden und im Anschluss zudem den leblosen Mann entdeckt, zu dem ebenfalls ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf und wurden umgehend in naheliegende Kliniken gebracht.

Die männliche verletzte Person war Mitte Januar bereits an den Schussverletzungen verstorben. Am Mittwoch erlag nun auch die Frau ihren schweren Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen spricht derzeit alles dafür, dass keine dritte Person in den Tatablauf verwickelt ist. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg dauern unterdessen weiterhin an.

Polizei Unterfranken