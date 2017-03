Fasching in der Region: Unterfränkische Polizei zieht Bilanz

Wo reichlich Alkohol geflossen war, gerieten mancherorts Personen leicht in Streit und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Wo zu viel Alkohol geflossen war, endete die Feier auch im schlimmsten Fall in der Notaufnahme der Krankenhäuser. Insbesondere Teenager waren wieder in ganz Unterfranken mit teilweise besorgniserregend hohen Promillewerten unterwegs und mussten in der Folge medizinisch betreut werden.

Die Zahl der Anzeigen wegen Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche stieg in diesem Jahr leider stark an und auch die Zahl der Fahrten unter Alkoholeinfluss stieg leicht an. Insgesamt ist die Unterfränkische Polizei mit dem Verlauf der Faschingszeit zufrieden. Der überwiegende Großteil der Närrinnen und Narren hat friedlich gefeiert.

Region Mainfranken

Mit rund 100.000 Zuschauern war der Würzburger Faschingszug am Sonntag bei bestem Wetter gut besucht und die Innenstadt voll mit Jecken und Faschingsfeiernden. Der Umzug verlief nahezu störungsfrei. Da die Feiern rund um den Faschingszug zur späteren Stunde meist immer feuchtfröhlicher wurden, hatte die Würzburger Polizei im Anschluss an den Gaudiwurm alle Hände voll zu tun.

Leider trafen die Beamten auch immer wieder auf stark alkoholisierte Kinder und Jugendliche. Bei zwei 15 und 16 Jahre alten Jungen konnte eine Alkoholisierung von 0,88 bzw. 1,0 Promille gemessen werden. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren konnten mit 1,6 und 1,56 Promille diese Werte leider noch übertreffen. Für ein 13-jähriges Kind endete der Faschingsausflug bedingt durch eine Alkoholvergiftung im Krankenhaus, eine Feststellung der Atemalkoholkonzentration war nicht mehr möglich. Aber auch die Eltern gingen nicht immer mit gutem Beispiel voran, so musste ein Vater zusammen mit seinem 2-jährigen Sohn mit auf die Dienststelle. Der Alkoholtest beim Vater zeigte einen Wert von 2,96 Promille, das Kind wurde der Mutter übergeben.

Auch in den Gemeinden im Raum Mainfranken waren zahlreiche, kleinere Faschingsumzüge unterwegs, bei denen ausgelassen gefeiert wurde. In Karlstadt kam es bereits während des Faschingsumzuges und im Anschluss zu mehreren Körperverletzungen sowie Streitigkeiten und immer war Alkohol mit im Spiel. Im Umfeld des Faschingsumzugs von Himmelstadt bedrängten mehrere Jugendliche massiv ein 15-jähriges Mädchen. Den zu Hilfe eilenden Polizisten versuchte ein Jugendlicher mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, ein zweiter griff ebenfalls die Beamten an.

Auffällig war leider auch im Jahr 2017, wie viele Jugendliche gerade rund um die Faschingszüge dem Alkohol zu stark zugesprochen hatten, bis sie sich in einem besorgniserregenden Zustand befanden und teilweise medizinische Betreuung benötigten. Beim Faschingszug in Gemünden stellte ein 17-Jähriger mit 2,22 Promille den traurigen Rekord des Tages auf. 13 Jugendliche mussten in Gewahrsam genommen werden, bei acht Jugendlichen lag die Alkoholisierung über einem Promille. Für einen volltrunkenen 15-Jährigen endete das Faschingstreiben in Gräfendorf in der Kinderklinik

Region Main-Rhön

In Thulba und Elfershausen stellten die Beamten bei Rucksackkontrollen wiederholt fest, dass Jugendliche mit hochprozentigem Alkohol im Gepäck beim Umzug aufliefen. Die Polizisten stellten mehrfach Alkoholika sicher. Aufgrund starker Alkoholisierung und einhergehender Aggressivität der Besucher, kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten.

Erheblichen Sachschaden richteten Unbekannte in Sand am Main an als sie einen abgestellten Gabelstapler starteten und damit im Festzelt umherfuhren. Bereits vor Festbeginn trafen die Polizeibeamten auf einen volltrunkenen, besinnungslosen 15-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Haßfurt kam es zu mehreren Körperverletzungen.

Region Untermain

Bei bestem Wetter stellte die Lachparade einen neuen Besucherrekord mit mehr als 6.000 Besucher auf. Zeitweise musste durch den hohen Andrang die Zugänge zum Veranstaltungsgelände geschlossen werden. Auf der größtenteils friedlich verlaufenden Veranstaltung kam es zu drei Körperverletzungsdelikten. Im Umfeld der Veranstaltung musste die Polizei Streitigkeiten schlichten und mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen. Auch in Miltenberg musste ein 14-Jähriger, wie auch ein 16-Jähriger in Alzenau, alkoholbedingt in ein Kinderkrankenhaus eingeliefert werden.

Verkehrsdelikte

In der als „tolle Tage“ bekannten Faschingszeit hat die Unterfränkische Polizei wie angekündigt vermehrt Verkehrskontrollen, insbesondere auch mit Zielrichtung Alkoholkontrollen, durchgeführt. Insgesamt sind rund 8.000 Fahrzeuge samt den Fahrerinnen und Fahrern überprüft worden. Dabei fiel auf, dass sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Personen trotz teilweise starker Alkoholisierung hinters Steuer gesetzt hatten. 32 (24 - Vorjahreswerte in Klammern) Fahrzeugführer wurden mit Promillewerten zwischen 0,5 und 1,1 gestoppt und müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und dem damit verbundenen Fahrverbot rechnen. Bei 40 (45) Autofahrern lag der Wert sogar bei über 1,1 Promille. Hier wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und es droht der Fahrerlaubnisentzug.

Insgesamt 17 (22) mal schritten die Beamten präventiv ein und verhinderten, dass Betrunkene sich überhaupt erst hinters Steuer setzten. 30 (30) Fahrer waren gänzlich ohne Führerschein unterwegs und müssen mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

In 22 (29) Fällen stellten die Polizisten noch an Ort und Stelle den Führerschein der alkoholisierten Fahrer sicher und 42 (27) Fahrzeugführer standen offensichtlich unter Drogeneinfluss. Die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren, sind mit 9 Fällen im Vergleich zum Vorjahr mit 12 Fällen leicht rückläufig.

Jugendschutzkontrollen

Auch 2017 hat die Unterfränkische Polizei wieder gemeinsam mit den örtlichen Jugendämtern gezielt Kontrollen zum Jugendschutz durchgeführt. Nachdem die Zahl der stark alkoholisierten Jugendlichen von 2015 auf 2016 erfreulich gesunken war, ist die Bilanz in diesem Jahr eine schlechtere. In 60 (46) Fällen ermitteln die unterfränkischen Ordnungshüter wegen Alkoholabgabe an Kinder und Jugendliche. Die Betroffenen müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Acht Kinder und Jugendliche waren auf Tanzveranstaltungen, wo sie sich verbotenerweise aufgehalten haben, aufgegriffen und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. In 3 (2) Fällen schreiben die Beamten eine Anzeige gegen Veranstalter wegen jugendschutzrechtlicher Verstöße, auch 5 (5) Erziehungsberechtige müssen sich deshalb verantworten.

Die gestiegenen Zahlen zeigen wieder einmal welche Wichtigkeit die Präventionsarbeit sowie die Kontrollen der Polizei gemeinsam mit den örtlichen Jugendämtern haben. Die Unterfränkische Polizei wird deshalb auch weiterhin mit den Sicherheitsbehörden an einem Strang ziehen und auch zukünftig ein Auge auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen haben. Und dies nicht nur, aber verstärkt während der Faschingszeit.

Fazit

Offenbar hatten die meisten Närrinnen und Narren eine fröhliche Faschingszeit und konnten die tollen Tage ausgelassen genießen. Wie wichtig die zielgerichteten Kontrollen im Straßenverkehr und auch im Bereich des Jugendschutzes sind, hat die Auswertung der Statistik auch dieses Jahr wieder gezeigt. Mit mehr Präsenz und auf die aktuelle Sicherheitslage angepassten Einsatzkonzepten für Sicherheit zu sorgen war das diesjährige erreichte Ziel der Unterfränkischen Polizei.

Die Unterfränkische Polizei bedankt sich bei allen Faschingsbegeisterten, die maßvoll, aber nicht weniger fröhlich gefeiert haben.